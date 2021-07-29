Названы знаки Зодиака, которых безумно сложно любить

Астрологи назвали три знака Зодиака, которых очень сложно любить, сообщает УНИАН.

Дева

Девы привыкли все анализировать. Все, что касается личных отношений, то потенциальному партнеру они сразу навешивают разные клише. Поэтому чаще всего они до последнего держат человека на расстоянии. Но если вам все таки удастся завоевать их доверие, то можете смело называть себя супергероем, так как это под силу далеко не всем.

Скорпион﻿

Эти люди любят держать все под контролем. Также они еще те доминанты, которые порой играют на чувствах других ради своих утех. Интересен и тот факт, что Скорпионы достаточно любопытны, поэтому часто устраивают своим потенциальным партнерам жесткий допрос. Из минусов - это агрессия, которая может перерастать в серьезные последствия. Особенно, если этот знак Зодиака заподозрит своего партнера в измене.

Стрелец﻿

Отношения без обязательств, курортный роман, секс на одну ночь - это все о Стрельце. Конечно, они сделают все, чтобы вас очаровать. Но их пыл быстро остынет и вам потом может быть больно. Они постоянно ищут новые приключения, бросают жизни вызовы, любят эмоциональные качели. А теперь подумайте: оно вам надо?