Три человека погибли при лесном пожаре в Турции

Не менее трех человек погибли в результате масштабного пожара в турецкой провинции Анталья, сообщает Известия.

«В результате пожара в Манавгате погибли три наших гражданина. Также пострадали 122 человека, 58 из них оказывается медицинская помощь», — указано в сообщении Управления по чрезвычайным ситуациям Турции.

В этот же день министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли рассказал, что пожар в Манавгате находится под контролем, однако есть возгорания, которые продолжаются в районе Аксеки в ночные часы. На тот момент было известно об одном погибшем. Пакдемирли отметил, что в настоящий момент 18 населенных пунктов вблизи Антальи эвакуированы.