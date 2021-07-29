В "Слуге народа" дали оценку скандальному заявлению Арахамии
Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия накануне заявил, что встреча президентов Украины и США состоится на повышенных тонах. По его словам, это связано с согласованием США и Германией вопроса «Северного потока-2», сообщает Украина 24.
В эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» народный депутат из фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук объяснила слова Арахамии.
«На самом деле, в визитах на таком высоком уровне очень важную роль играет предварительная подготовка. Мы ожидаем, что глава МИД Дмитрий Кулеба и председатель Офиса президента Андрей Ермак отправятся заранее в Вашингтон, чтобы готовить этот визит. Во многом сыграет подготовительная работа. А по поводу «повышенных тонов», Давид у нас такой горячий парень, поэтому он так подал эту оценку. Думаю, Давид больше имел в виду, что это будет разговор равноправных партнеров», - отметила нардеп.
«Лидеры представляют суверенные государства, и в первую очередь президент Украины заботится об интересах украинского народа. Он точно понимает, что в интересах украинского народа иметь нормальные партнерские отношения с США. Потому что так случилось, что против нас воюет ядерная страна. Собственно, Украина как суверенное, независимое в своей политике государство должно выстраивать свои партнерские союзы. К Украине должны относиться с уважением. В жестком политическом мире в международной политике надо четко заявлять интересы своего государства», - добавила Кравчук.