В "Слуге народа" дали оценку скандальному заявлению Арахамии

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия накануне заявил, что встреча президентов Украины и США состоится на повышенных тонах. По его словам, это связано с согласованием США и Германией вопроса «Северного потока-2», сообщает Украина 24.

В эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» народный депутат из фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук объяснила слова Арахамии.

«На самом деле, в визитах на таком высоком уровне очень важную роль играет предварительная подготовка. Мы ожидаем, что глава МИД Дмитрий Кулеба и председатель Офиса президента Андрей Ермак отправятся заранее в Вашингтон, чтобы готовить этот визит. Во многом сыграет подготовительная работа. А по поводу «повышенных тонов», Давид у нас такой горячий парень, поэтому он так подал эту оценку. Думаю, Давид больше имел в виду, что это будет разговор равноправных партнеров», - отметила нардеп.