Гражданский брак: имеет ли сожитель право на наследство

Гражданский брак - достаточно распространенный вид отношений между мужчиной и женщиной, который официально не зарегистрирован в органе ГРАГС, сообщает ЮрЛига.

Возникают ли в таком браке гражданские права и обязанности, например - право на наследство одного из сожителей в случае смерти другого? Подробнее об этом разъясняют специалисты Чертковского местного центра по предоставлению безоплатной вторичной правовой помощи.

Гражданским кодексом предусмотрены два вида перехода прав и обязанностей от физического лица, которое умерло, к другим лицам: по завещанию или по закону (ст. 1217 ГКУ).

Наследование по завещанию. Если было составлено завещание наследодателем, который добровольно оставляет после своей смерти имущество гражданской жене или гражданскому мужу (как полностью, так и в доле), то наследник получит то имущество, которое завещатель указал в завещании.

Когда нет составленного завещания или оно признано недействительным, то наследование произойдет по закону.

Гражданским кодексом определены четыре очереди наследования по закону:

К первой очереди на принятие наследства относятся: дети наследодателя, в том числе зачатые при жизни наследодателя и рожденные после его смерти, тот из супругов, который его пережил, и родители.

Ко второй очереди относятся: родные братья и сестры наследодателя, его баба и дед как со стороны отца, так и со стороны матери.

К третьей очереди относятся: родные дядя и тетя наследодателя.

К четвертой очереди относятся: лица, проживавшие с наследодателем одной семьей не менее чем 5 лет до времени открытие наследства.

То есть гражданский муж или гражданская жена относятся к четвертой очереди наследования по закону, и только при условии, что они вместе проживали одной семьей не менее пяти лет.

Если невозможно подтвердить соответствующими документами постоянное проживание лица с наследодателем на время открытия наследства, в связи с чем нотариус отказал лицу в оформлении наследства, наследник имеет право обратиться в суд с заявлением об установлении факта постоянного проживания с наследодателем на время открытия наследства.