В Средиземном море нашли древнеримское судно с грузом

Подводный робот сфотографировал затонувшее судно и груз амфор, которые датируются вторым веком до нашей эры, сообщает Корреспондент.

В Средиземном море у берегов провинции Палермо обнаружили древнеримское судно II века до нашей эры. Затонувший корабль перевозил амфоры с вином, пишет 28 июля газета The Guardian.

Отмечается, что корабль лежит на глубине 92 метра вблизи городка Изола-делла-Фемин.

С помощью подводного робота удалось сделать первые снимки судна. Как оказалось, оно перевозило большое количество амфор с вином.

Власти Сицилии назвали это открытие археологов одним из важнейших за последние годы. Находка поможет больше узнать о торговле Рима в Средиземноморье и корабельной жизни того времени.

Неделю назад был найден еще один затонувший древнеримский корабль, перевозивший вино. Он находился на глубине 70 метров возле острова Устика. Судно также датируется II веком до нашей эры.