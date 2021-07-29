Как приватизировать приусадебный участок

В бюро правовой помощи разъяснили порядок приватизации земельного участка, на котором расположен жилой дом, сообщает ЛигаБизнес.

Земельный кодекс Украины предусматривает следующие размеры приусадебного земельного участка для будущей безоплатной передачи:

в селах - не больше 0,25 гектара;

в поселках - не больше 0,15 гектара;

в городах - не больше 0,10 гектара.

Следовательно, гражданин, который выразил желание приватизировать земельный участок, которым он пользуется и на которой расположен жилой дом, который находится в его собственности, должен пройти несколько этапов.

Этап 1. Изготовление технической документации для установления (возобновления) пределов земельного участка в натуре (на местности) на земельный участок с целевым назначением для строительства и обслуживания жилого дома хозяйственных зданий и сооружений

Статья 28 Закону Украины "О землеустройстве" предусматривает, что разработчиками документации по землеустройству являются:

юридические лица, которые владеют необходимым техническим и технологическим обеспечением и в составе которых работает по основному месту работы не менее двух сертифицированных инженеров-землеустроителей, которые являются ответственными за качество работ по землеустройству;

ФЛП, которые владеют необходимым техническим и технологическим обеспечением и являются сертифицированными инженерами-землеустроителями, ответственными за качество работ по землеустройству.

С перечнем сертифицированных инженеров-землеустроителей можно ознакомиться в Государственном реестре сертифицированных инженеров-землеустроителей.

Условия и порядок (стоимость услуг, срок и тому подобное) изготовления технической документации на земельный участок регулируются договором, заключенный между сторонами, но срок изготовления технической документации разработчиком не должен превышать 6 месяцев с момента заключения договора.

Вообще процесс изготовления технической документации предусматривает выезд инженера-геодезиста со специальным оборудованием для проведения кадастровой съемки и установления (возобновления) пределов земельного участка в натуре (на местности).

По результатам вышеуказанных работ заказчику выдается:

техническая документация на земельный участок;

диск с технической документацией в электронной форме и документом, который содержит сведения о результатах работ по землеустройству, которые подлежат внесению в Государственный земельный кадастр.

Этап 2. Регистрация земельного участка в Государственном земельном кадастре

После процедуры изготовления и получения технической документации сведения о земельном участке необходимо внести в Государственный земельный кадастр, обратившись к государственному кадастровому регистратору с такими документами:

заявлением о внесении сведений в Государственный земельный кадастр по форме, установленной Порядком ведения Государственного земельного кадастра, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 17 октября 2012 года № 1051;

технической документацией в бумажной и электронной форме;

электронным документом, который содержит сведения о результатах работ по землеустройству, которые подлежат внесению в Государственный земельный кадастр в соответствии с требованиями Закона Украины "О Государственном земельном кадастре";

документом, который подтверждает полномочия представителя действовать от имени заявителя (в случае представления заявления уполномоченным заявителем лицом).

Процесс государственной регистрации земельного участка в кадастре не может превышать 14 дней с момента подачи документов и является безоплатной услугой для гражданина. После указанной государственной регистрации заказчик получает извлечение из Государственного земельного кадастра, которое содержит, в частности, кадастровый номер земельного участка.

Этап 3. Получение решения органа местного самоуправления о передаче земельного участка в частную собственность

После процесса регистрации земельного участка в Государственном земельном кадастре гражданину следует обратиться в соответствующий орган исполнительной власти или орган местного самоуправления с ходатайством о передаче земельного участка в частную собственность.

К такому ходатайству прилагается непосредственно:

разработанная техническая документация по землеустройству относительно установления (возобновления) пределов земельного участка в натуре (на местности);

извлечение из Государственного земельного кадастра.

Согласно части второй статьи 118 Земельного кодекса по результатам рассмотрения поданного ходатайства соответствующий орган в месячный срок со дня получения технической документации по землеустройству относительно установления (возобновления) пределов земельного участка в натуре (на местности) принимает решение о его утверждении и передаче земельного участка в собственность или мотивируемое решение об отказе.

Этап 4. Регистрация права собственности на земельный участок

После предоставления органом исполнительной власти или органом местного самоуправления разрешения по поводу передачи земельного участка в частную собственность, гражданину необходимо зарегистрировать право собственности на земельный участок в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

Услуга по регистрации права собственности на земельный участок оказывается в течение 5 рабочих дней и не является бесплатной. Закон Украины "О государственной регистрации вещественных прав на недвижимое имущество и их обременений" предусматривает плату за оказанную услугу в размере 0,1 прожиточного минимума для трудоспособных лиц (по состоянию на 2021 год - 230 грн).

Для регистрации права собственности на земельный участок лицу необходимо обратиться в центр предоставления административных услуг по местонахождению земельного участка или к нотариусу с такими документами:

заявлением установленной формы;

копиями документа, которые удостоверяют личность и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (во время представления необходимо предъявить оригиналы таких документов);

решением соответствующего органа о передаче земельного участка в собственность;

извлечением из Государственного земельного кадастра о земельном участке;

документом, который подтверждает внесение платы за государственную регистрацию права собственности на недвижимое имущество;

документом, который подтверждает полномочия представителя действовать от имени заявителя (в случае представления заявления уполномоченным заявителем лицом).

После внесения сведений в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество государственный регистратор выдает заявителю извлечение о проведенной государственной регистрации права собственности на земельный участок, на котором расположен частный жилой дом.