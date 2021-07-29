Как приватизировать приусадебный участок
В бюро правовой помощи разъяснили порядок приватизации земельного участка, на котором расположен жилой дом, сообщает ЛигаБизнес.
Земельный кодекс Украины предусматривает следующие размеры приусадебного земельного участка для будущей безоплатной передачи:
- в селах - не больше 0,25 гектара;
- в поселках - не больше 0,15 гектара;
- в городах - не больше 0,10 гектара.
Следовательно, гражданин, который выразил желание приватизировать земельный участок, которым он пользуется и на которой расположен жилой дом, который находится в его собственности, должен пройти несколько этапов.
Этап 1. Изготовление технической документации для установления (возобновления) пределов земельного участка в натуре (на местности) на земельный участок с целевым назначением для строительства и обслуживания жилого дома хозяйственных зданий и сооружений
Статья 28 Закону Украины "О землеустройстве" предусматривает, что разработчиками документации по землеустройству являются:
- юридические лица, которые владеют необходимым техническим и технологическим обеспечением и в составе которых работает по основному месту работы не менее двух сертифицированных инженеров-землеустроителей, которые являются ответственными за качество работ по землеустройству;
- ФЛП, которые владеют необходимым техническим и технологическим обеспечением и являются сертифицированными инженерами-землеустроителями, ответственными за качество работ по землеустройству.
С перечнем сертифицированных инженеров-землеустроителей можно ознакомиться в Государственном реестре сертифицированных инженеров-землеустроителей.
Условия и порядок (стоимость услуг, срок и тому подобное) изготовления технической документации на земельный участок регулируются договором, заключенный между сторонами, но срок изготовления технической документации разработчиком не должен превышать 6 месяцев с момента заключения договора.
Вообще процесс изготовления технической документации предусматривает выезд инженера-геодезиста со специальным оборудованием для проведения кадастровой съемки и установления (возобновления) пределов земельного участка в натуре (на местности).
По результатам вышеуказанных работ заказчику выдается:
- техническая документация на земельный участок;
- диск с технической документацией в электронной форме и документом, который содержит сведения о результатах работ по землеустройству, которые подлежат внесению в Государственный земельный кадастр.
Этап 2. Регистрация земельного участка в Государственном земельном кадастре
После процедуры изготовления и получения технической документации сведения о земельном участке необходимо внести в Государственный земельный кадастр, обратившись к государственному кадастровому регистратору с такими документами:
- заявлением о внесении сведений в Государственный земельный кадастр по форме, установленной Порядком ведения Государственного земельного кадастра, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 17 октября 2012 года № 1051;
- технической документацией в бумажной и электронной форме;
- электронным документом, который содержит сведения о результатах работ по землеустройству, которые подлежат внесению в Государственный земельный кадастр в соответствии с требованиями Закона Украины "О Государственном земельном кадастре";
- документом, который подтверждает полномочия представителя действовать от имени заявителя (в случае представления заявления уполномоченным заявителем лицом).
Процесс государственной регистрации земельного участка в кадастре не может превышать 14 дней с момента подачи документов и является безоплатной услугой для гражданина. После указанной государственной регистрации заказчик получает извлечение из Государственного земельного кадастра, которое содержит, в частности, кадастровый номер земельного участка.
Этап 3. Получение решения органа местного самоуправления о передаче земельного участка в частную собственность
После процесса регистрации земельного участка в Государственном земельном кадастре гражданину следует обратиться в соответствующий орган исполнительной власти или орган местного самоуправления с ходатайством о передаче земельного участка в частную собственность.
К такому ходатайству прилагается непосредственно:
- разработанная техническая документация по землеустройству относительно установления (возобновления) пределов земельного участка в натуре (на местности);
- извлечение из Государственного земельного кадастра.
Согласно части второй статьи 118 Земельного кодекса по результатам рассмотрения поданного ходатайства соответствующий орган в месячный срок со дня получения технической документации по землеустройству относительно установления (возобновления) пределов земельного участка в натуре (на местности) принимает решение о его утверждении и передаче земельного участка в собственность или мотивируемое решение об отказе.
Этап 4. Регистрация права собственности на земельный участок
После предоставления органом исполнительной власти или органом местного самоуправления разрешения по поводу передачи земельного участка в частную собственность, гражданину необходимо зарегистрировать право собственности на земельный участок в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.
Услуга по регистрации права собственности на земельный участок оказывается в течение 5 рабочих дней и не является бесплатной. Закон Украины "О государственной регистрации вещественных прав на недвижимое имущество и их обременений" предусматривает плату за оказанную услугу в размере 0,1 прожиточного минимума для трудоспособных лиц (по состоянию на 2021 год - 230 грн).
Для регистрации права собственности на земельный участок лицу необходимо обратиться в центр предоставления административных услуг по местонахождению земельного участка или к нотариусу с такими документами:
- заявлением установленной формы;
- копиями документа, которые удостоверяют личность и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (во время представления необходимо предъявить оригиналы таких документов);
- решением соответствующего органа о передаче земельного участка в собственность;
- извлечением из Государственного земельного кадастра о земельном участке;
- документом, который подтверждает внесение платы за государственную регистрацию права собственности на недвижимое имущество;
- документом, который подтверждает полномочия представителя действовать от имени заявителя (в случае представления заявления уполномоченным заявителем лицом).
После внесения сведений в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество государственный регистратор выдает заявителю извлечение о проведенной государственной регистрации права собственности на земельный участок, на котором расположен частный жилой дом.