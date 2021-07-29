Магазины столичного метро еще не оправились после потопа

На входе в станцию метро Академгородок магазины до сих пор не оправились после потопа. Не устранена главная его причина – при входе к переходу необходимо повышать уровень пола.

Об этом сообщает Telegram-канал Вартові Еспресо.

На фотографиях, которые прислали читатели, заметно, что магазин бытовой химии до сих пор покрыт слоем грязи, которую принесло вместе с водой.

К слову, воду из входа откачивали несколько дней, и только потом предприниматели самостоятельно приступили к ремонту своих торговых помещений.