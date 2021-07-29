Facebook заработал рекордную суму за последние пять лет
Facebook заявил о том, что по итогам второго квартала 2021 года его квартальная выручка показала рекордный рост с 2016 года, сообщает УНИАН.
Квартальная выручка выросла на 56% и достигла $29,07 млрд.
В то же время, в компании предупреждают о замедлении показателей уже в третьем квартале.
Акции Facebook подешевели на 5%.
В компании отметили, что средняя стоимость рекламы выросла на 47%, а количество показываемых объявлений на 6%.
Facebook в Украине:
С января по июль 2021 года количество пользователей Facebook сократилось во всех областных центрах Украины.
Какую аудиторию потерял Facebook:
- Киев - 3,17%;
- Черкассы - 25,22%;
- Днепропетровская область - 6%.