При усилении карантина вакцинация может стать обязательной, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что сейчас нет необходимости в принудительной вакцинации работников различных учреждений, однако если в Украине усилят карантин, такое правило могут ввести, сообщает Зеркало недели.

Ляшко рассказал, что на сегодня вакцинация украинцев бесплатная и добровольная. Препаратов для прививок достаточно, поэтому все зависит от личной воли граждан.

"Вчера мы правительством одобрили изменения в постановлении о карантине, которыми предусмотрели одну такую особенность, - учебные заведения, когда область будет переходить из "зеленой" зоны в "желтую", "оранжевую" или "красную", смогут работать …если более 80% педагогического состава вакцинировано против COVID-19. Такие инициативы, я думаю, будут появляться и в дальнейшем", — отметил Ляшко.

Примерно 20 стран отнесли педагогов к приоритетной группы вакцинации на третьем этапе этого процесса. Среди них оказалась и Украина. Это также касается ряда стран Латинской Америки, таких как Бразилия, Эквадор, Гватемала и Венесуэла, а также некоторые страны с высоким уровнем дохода, включая Ирландию и Италию.