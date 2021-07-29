Знаменитый телеведущий распродает свою коллекцию автомобилей

Знаменитый телеведущий Ричард Хаммонд решил продать несколько авто и мотоциклов из своей коллекции. Вскоре они уйдут с молотка на аукционе Silverstone, сообщает АвтоПортал.

В общей сложности звезда шоу The Grand Tour и бывший ведущий Top Gear продаст три автомобиля и четыре мотоцикла. Практически все они – настоящие раритеты.

В частности, Хаммонд решил расстаться с роскошным Bentley S2 1959 года, ранним Porsche 911T 1969 года и лимитированным Lotus Esprit Sport 350. Также к продаже готовился заряженный раллийный Ford RS2000, но в последний момент телеведущий отказался от продажи.

Из мотоциклов следует отметить старый Sunbeam Model 2 1927 года и Velocette KSS Mk1. Очень редким является и Moto Guzzi Le Mans Mk1 1977 года. А еще Хаммонд выставил на аукцион свои подарки на 40-летие и 50-летие – Kawasaki Z900 1976 года и Norton Dominator 961 Street 2019 года.

Вырученные деньги Хаммонд потратит на свое новое телешоу. В нем будут реставрировать старые и заброшенные ретро-авто.