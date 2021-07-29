В Донецкой области ожидают визита Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 30 июля, осуществит рабочую поездку в Донецкую область, сообщает Интерфакс-Украина.

"30 июля 2021 года состоится рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую область. Приглашаем представителей СМИ, просим пройти аккредитацию до 16:00 29 июля 2021 года", - указывается в сообщении.

Ранее источник, близкий к СНБО, сообщил агентству, что Совет в пятницу проведет выездное заседание в Донецкой области. Ожидается, что будут рассмотрены ситуация на линии соприкосновения и комплекс вопросов, связанных с охраной государственной границы.