Во Львове раскрыли схему продажи фальшивых COVID-справок

Во Львове полиция разоблачила группу лиц, торговавших отрицательными ПЦР-тестами, сообщает Вести.

Сообщается, что поддельные справки с отрицательным результатом на коронавирус люди заказывали, собираясь на отдых за границу.

Установлено, что в преступной схеме были задействованы работники одного из медицинских учреждений и определенных туристических фирм. Ради наживы аферисты наладили схему изготовления и сбыта справок с отрицательными тестами коронавируса, без проведения каких-либо лабораторных исследований. Услуга обходилась клиентам в 800-900 гривен. Полиция выяснила, что сообщники успели изготовить около двух тысяч фальшивых ПЦР-тестов.

Правоохранители объявили подозрение по ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса двум мужчинам, 23 и 36 лет, а также 21-летней жительнице Львова. В случае доказательства вины за совершенные действия им может грозить ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.