Почему нужно есть фрукты и ягоды каждый день

В сезон ягод и фруктов многие пытаются наесться впрок, в итоге вместо похудения получают лишние кило. Как правильно есть ягоды и фрукты – в материале, сообщает Сегодня.

Фрукты и ягоды – это природный источник клетчатки, макроэлементов и антиоксидантов: именно эти вещества помогают организму справляться с окислительным стрессом. Некоторые думают, что именно во фруктах и ягодах содержится более всего витаминов. Но на самом деле самые важные для организма человека витамины и микроэлементы нам дают продукты животного происхождения.

Зачем тогда есть фрукты? Затем, что помимо защиты наших клеток от старения, они помогают нормально функционировать кишечнику, поскольку богаты клетчаткой. А также хороши в качестве перекусов, особенно если человек старается питаться рационально. Фрукты и ягоды – отличная альтернатива место печенья или конфет.

Только для перекусов, особенно если вы худеете, годятся несладкие фрукты и ягоды – яблоки, черника, голубика, вишня и так далее. Бананы или груши для перекусов худеющих не годятся – у них высокий гликемический индекс, то есть они содержат много сахара. Ягоды не менее полезны, отмечает Александр Кущ: в них много микроэлементов и биофлавоноидов, и кушать их лучше сырыми, чтобы полезные витамины не разрушались.

Если любите варить из ягод варенье и джемы, то помните, что это всего лишь десерт. Сейчас уже "пошли" первые арбузы – эти ягоды (а арбуз относится к ягодам) тоже хорошо подходят для похудения, хоть и достаточно сладкие. Потому что содержат много воды. А еще в арбузе много ликопеина – мощного антиоксиданта.

А когда лучше есть фрукты или ягоды и в каком виде?

О том, что фрукты важно и нужно есть постоянно, говорит и Елена Беляева. С поправкой на то, что тибетская медицина (ТТМ) рекомендует термически обрабатывать фрукты и ягоды тем, у кого есть проблемы с пищеварением. Потому что все ягоды и фрукты холодные по своим свойствам и, соответственно, угнетают пищеварительный огонь. Если же человек абсолютно здоров, то можно съесть горсть ягод или один фрукт в середине дня (на полдник).

Как видите, рекомендации ТТМ и европейской диетологии отличаются: фрукт, который в ТТМ можно смело есть сырым и не нанести вред пищеварению – это манго. А вот любимого многими граната тибетская медицина советует избегать. Потому что гранат используется, как лекарственное средство для пищеварения и присутствует во многих лекарственных составах.

Еще одно лекарственное средство с точки зрения тибетской медицины – это белый виноград. Его используют для лечения легких и бронхов, но для утоления жажды рекомендуют варить компот из белого винограда. Или добавлять в мясные блюда из говядины, свинины или птицы.