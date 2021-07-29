В каких странах продают больше всего битых автомобилей

Казалось бы, ответ на этот вопрос очевиден - в США! Ведь большинство "битков" везут в Украину именно оттуда. Однако исследование carVertical касается поврежденных после ДТП автомобилей, которые продаются целыми. А тут уже ситуация другая, сообщает 24 Канал.

Работу провели на основе данных почти миллиона автомобилей в Европе, поэтому американские “битки” здесь не учтены. Однако украинцы верят, что в Европе автомобили лучше и реже попадают в ДТП. Поэтому популярность привоза подержанных авто из ЕС очень высока.

Во время исследования carVertical анализировал отчеты об истории автомобилей из разных европейских стран. Результаты, приведенные в таблице ниже, демонстрируют, в каких странах процент поврежденных автомобилей является самым высоким.

10 стран с наибольшим процентом битых автомобилей

Данное исследование показало, что количество битых авто на продажу зависит от состоятельности местных жителей. В более богатых странах процент битых подержанных авто меньше, в менее богатых – больше.

Конечно, эти статистические данные не могут претендовать на истину в последней инстанции. Ведь на некоторых рынках нет онлайн данных о повреждении автомобилей с точной привязкой к марке и модели. Однако при покупке авто из-за рубежа надо учитывать, что в некоторых странах, откуда украинцы часто привозят автомобили, очень легко найти на битый автомобиль.

Определить, был ли конкретный автомобиль в ДТП, можно здесь﻿.

Методология исследования