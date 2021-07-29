В Минздраве рассказали подробности использования цифрового сертификата
Главный санврач Игорь Кузин сообщил подробности использования внутреннего цифрового сертификата, сообщает Украинская правда.
По его словам,
"основная идея, которая использовалась в других государствах, и которую, скорее всего, будет использовать Украина - это максимальное использование внутреннего цифрового сертификата".
"Он должен стать условным пропуском", - говорит Кузин.
Он отметил, что сейчас внутренние сертификаты только тестируются, поэтому пока нет информации, как это будет работать на том или ином уровне епидбезопасности
"Здесь надо перенимать лучшие практики, чтобы идея не сработала наоборот - то есть чтобы не образовалось сопротивление к вакцинации или недоверие к государству, которое внедряет такие жесткие меры", - резюмировал главный санврач.