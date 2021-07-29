В Минздраве рассказали подробности использования цифрового сертификата

Главный санврач Игорь Кузин сообщил подробности использования внутреннего цифрового сертификата, сообщает Украинская правда.

По его словам, "основная идея, которая использовалась в других государствах, и которую, скорее всего, будет использовать Украина - это максимальное использование внутреннего цифрового сертификата".

"Он должен стать условным пропуском", - говорит Кузин.

Он отметил, что сейчас внутренние сертификаты только тестируются, поэтому пока нет информации, как это будет работать на том или ином уровне епидбезопасности