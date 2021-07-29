Всего за пять минут: как быстро уложить волосы

Риторический вопрос вечером - помыть волосы перед сном или утром перед работой. Делать какую-то сверхсложную укладку или собраться за пять минут? Есть настроение для искусства или все лень? Знакомо? Тогда вот вам несколько вариантов стильных укладок, которые решат все эти проблемы, сообщает УНИАН.

Уход за волосами

Какую бы прическу вы не делали главное помнить, что женские волосы требуют особого ухода. Не забывайте наносить масло, которое будет питать кончики ваших волос. В летнее время года опрыскивайте локоны термозащитой, чтобы они не страдали на солнце. Ну, а чтобы ваша укладка продержалась день-два, используйте средства для стойкости.

"Мокрая" укладка

Этот вариант идеально подойдет для сверхленивых девушек, которым в тягость просыпаться на час раньше, чтобы помыть волосы. Достаточно расчесаться, воспользоваться гелем для укладки, уложить челку и готово. Кстати, эффект "мокрых" волос пришел к нам еще из 90-х, и так и не теряет своей актуальности.

Стильные прически за 5 минут / pinterest.com

Тюрбан

Этот способ укладки просто мастхев для всех девушек. Модный платок можно повязать несколькими способами - закрыть все волосы, свернуть его в ободок, с узлом на лбу, как косынку. Так вы сможете скрыть жирные корни. Только т-ссс, об этом же никто не должен знать.

Стильные прически за 5 минут / pinterest.com

Диффузор

Если вы таки решились на то, чтобы утром помыть волосы, то лучше всего сушить их на диффузор. Но такой вариант больше всего подходит девушкам с кудрявыми волосами. Так вы сможете сохранить свои вьющиеся локоны до конца дня.

Стильные прически за 5 минут / pinterest.com