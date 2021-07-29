Спортсменка угодила в курьезную ситуацию на Олимпиаде
Канадская пловчиха Маргарет Макнил угодила в курьезную ситуацию на Олимпийских играх 2020 года в Токио. 21-летняя спортсменка стала победительницей на 100 метровке, но этого не поняла, сообщает Обозреватель.
Макнил страдает плохим зрением и без очков просто не смогла увидеть результаты заплыва на табло. Даже прищурившись, канадка не сумела разглядеть свою фамилию, пишет ABC News.
Сама спортсменка призналась, что услышала свою фамилию, которую произнес диктор, но не знала, какое место она заняла.
"Я просто пыталась прищуриться и посмотреть, какой я пришла. Я слышала, как меня назвали, поэтому знала, что, должно быть, сделала что-то хорошее", – сказала Макнил.
Она поняла, что стала чемпионкой Олимпиады после того, как ее начали поздравлять соперницы, а на трибунах начали радоваться другие канадские спортсмены. Забавный момент вызвал смех у комментаторов и стал вирусным в сети.