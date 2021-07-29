Спортсменка угодила в курьезную ситуацию на Олимпиаде

Канадская пловчиха Маргарет Макнил угодила в курьезную ситуацию на Олимпийских играх 2020 года в Токио. 21-летняя спортсменка стала победительницей на 100 метровке, но этого не поняла, сообщает Обозреватель.

Макнил страдает плохим зрением и без очков просто не смогла увидеть результаты заплыва на табло. Даже прищурившись, канадка не сумела разглядеть свою фамилию, пишет ABC News.

Маргарет Макнил на награждении .

Маргарет Макнил выиграла заплыв на 100 метров.

Maggie MacNeil squinting at the board because she can't see without her glasses, I feel that. pic.twitter.com/gpMaoY79Yp — ????lostinhistory???? (@gothamoracle) July 26, 2021

Сама спортсменка призналась, что услышала свою фамилию, которую произнес диктор, но не знала, какое место она заняла.

"Я просто пыталась прищуриться и посмотреть, какой я пришла. Я слышала, как меня назвали, поэтому знала, что, должно быть, сделала что-то хорошее" , – сказала Макнил.

Маргарет Макнил с золотой медалью.

Она поняла, что стала чемпионкой Олимпиады после того, как ее начали поздравлять соперницы, а на трибунах начали радоваться другие канадские спортсмены. Забавный момент вызвал смех у комментаторов и стал вирусным в сети.