В "Голосе" дали комментарий относительно выхода депутатов из партии

Партия "Голос" поддержала решение части депутатов выйти из партии.

Об этом сообщает Telegram-канал Бабель.

По данным СМИ, заявление о выходе из партии написали Александра Устинова, Ярослав Юрчишин, Ольга Стефанишина, Соломия Бобровская и Юлия Клименко.

Отметим, что в партии дали комментарий относительно заявлений отдельных депутатов о выходе из партии.

"Мы благодарны коллегам за совместную работу и с уважением относимся к их решению выйти из партии, потому что действительно последние события показывают, что совместная работа по строительству партии невозможна...".

В партии подчеркнули, что базовых идеологических разногласий с коллегами у них нет.