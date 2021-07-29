В рамках "Большого строительства" появятся 19 современных ледовых арен

В ближайшие годы в Украине появятся 19 современных ледовых арен в различных регионах страны, сообщает Деловая столица.

Их построят в соответствии с международными стандартами в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщил заместитель главы ОП, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Децентрализация".

"Кто из нас в детстве не мечтал стать известным хоккеистом или не ходил зимой потренироваться немного во дворе в хоккей, когда это было возможно. Мы начали новый проект строительства хоккейных ледовых арен, в которых можно будет заниматься фигурным катанием и хоккеем" , — сказал замглавы ОП.

Строительство уже начинается и войдет в активную фазу в следующем 2022 году. Ориентировочная стоимость проекта — 5,4 млрд грн (из них 4,7 млрд — из государственного бюджета).

Также в этом году в рамках "Большой стройки" стартовал проект реконструкции 100 ДЮСШ и 18 спортивных интернатов.