В Киеве вандал повредил Стеклянный мост
Утром 29 июля сотрудники коммунального предприятия "Киевавтодормост" обнаружили два разбитых информационно-макетных стекла на пешеходно-велосипедном мосту через Владимириский спуск. Вандала зафиксировала камера наблюдения. Инцидент расследует полиция, сообщает РБК-Украина.
В КГГА подчеркнули, что речь идет о повреждении информационных стеклянных стендах, а не о стекле мостового полотна.
"Поврежденные стекла имеют исключительно информационный смысл и не являются конструктивными элементами моста", - уточнили в администрации.
Вандала зафиксировали установленные на Стеклянном мосту камеры видеонаблюдения. Видео передано в полицию. На месте работает следственно-оперативная группа.
В КГГА призвали виновника самому явиться в правоохранительные органы и уплатить штраф.
Автор: Дмитрий Кузнецов