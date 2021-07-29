В Киеве вандал повредил Стеклянный мост

Утром 29 июля сотрудники коммунального предприятия "Киевавтодормост" обнаружили два разбитых информационно-макетных стекла на пешеходно-велосипедном мосту через Владимириский спуск. Вандала зафиксировала камера наблюдения. Инцидент расследует полиция, сообщает РБК-Украина.

В КГГА подчеркнули, что речь идет о повреждении информационных стеклянных стендах, а не о стекле мостового полотна.

"Поврежденные стекла имеют исключительно информационный смысл и не являются конструктивными элементами моста" , - уточнили в администрации.

Вандала зафиксировали установленные на Стеклянном мосту камеры видеонаблюдения. Видео передано в полицию. На месте работает следственно-оперативная группа.

В КГГА призвали виновника самому явиться в правоохранительные органы и уплатить штраф.

Автор: Дмитрий Кузнецов