В МОЗ сообщили, как получить вторую дозу вакцины, если первую получили за рубежом

Минздрав опубликовало план действий, как получить вторую дозу вакцины в Украине, если первую Вы получили за рубежом.

Об этом свидетельствует публикация на официальной странице Министерства здравоохранения Украины.

В первую очередь нужно обратиться к семейному врачу, чтобы он внес данные о получении первой дозы в электронную систему здравоохранения.

Чтобы это сделать, нужно иметь официальный документ (в нем должно быть указано название, дата, серия, место проведения), он должен быть заверен тем учреждением или врачом, который проводил вакцинацию. Кроме того, документ должен иметь перевод на украинский в произвольной форме.

Затем необходимо обратиться в ближайший пункт прививки или центр массовой вакцинации, где доступна необходимая вам вакцина, в определенный срок после первой дозы:

AstraZeneca - 12 недель

Comirnaty / Pfizer - 21-28 дней

CoronaVac / Sinovac - 14-28 дней

Moderna - 28 дней.

В случае отказа в получении второй дозы, Минздрав советует обратиться по номеру 0800 60 20 19.