Межбанк: итоги дня

Вчерашний рост котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ сменился плавным снижением.

Поскольку основная масса импортеров уже купила необходимый для расчетов объем валюты, не дожидаясь конца месяца, спрос с самого утра оказался довольно скромный. С утренних 26,91 на покупке к обеду опустились до 26,862 гривен, а продавцы, попытавшиеся было утром выставить на продажу 27,00 гривен ровно, опустили ценник до 26,87 гривен. Попытка уйти вверх оказалась неудачной, тренд на укрепление гривны не удалось сломать.

Аналогичным образом вел себя сегодня и наличный валютный рынок. Утром курс доллара в обменниках Киева находился на уровне 26,98 гривен, местами пытались продавать и по 26,99, но без особого успеха. Операторы валютного рынка были вынуждены начать снижать ценник, и к обеду доллар предлагали уже по 26,94 гривен – всего на 2 копейки выше вчерашнего минимума, продержавшегося очень недолго.

Евро на FOREX продолжил начавшийся вчера рост и к обеду поднялся до 1,1879 доллара. Наличный евро, оперативно отреагировавший на ситуацию на мировом валютном рынке, вырос в цене: с самого утра его продают по 31,88-31,91 гривен. При этом спрос на наличный евро остался на прежнем уровне, т.е. невысоким.

Рост цен на нефть поднял рубль до четырехнедельного максимума: к обеду четверга он укрепился до 73,10 рублей за доллар. В Киеве наличный рубль сегодня продают по 3,65-3,67 гривны за 10 рублей: более дешевые предложения сегодня встречаются крайне редко.