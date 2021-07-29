Россия не просила у Украины воду для Крыма

Власти Украины могут поставить гуманитарную помощь или воду в оккупированный Крым, однако никаких запросов об этом от России не поступало. Об этом сказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает Лига.net.

"России очень сложно признать свою слабость... Это будет равносильно признанию того, что они приняли неправильное решение", – считает он.

Министр считает, что канал символизирует "глупость Кремля", оккупировавшего Крым, так как власти РФ не взвесили последствия оккупации в момент "электоральной эйфории".