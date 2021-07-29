В Германии создают неубиваемые автомобильные дороги

В Германии решили внедрить сложную систему охлаждения/отопления автомобильных дорог, которая, по идее, должна сделать асфальт неубиваемым. Пока она будет работать в тестовом режиме, но уже в будущем должна широко применяться на практике, сообщает АвтоПортал.

В «тяжелую погоду» дороги подвержены различным негативным воздействиям – летом плавятся и трескаются из-за сильной жары, зимой – разбиваются из-за чрезмерного количества влаги. Оба явления опасны и часто приводят к серьезным авариям. И зачастую решение здесь одно – качественный и своевременный ремонт полотна. Однако немцы считают, что есть смысл применить то решение, которое будет направлено не на устранение последствий, а предотвращение неприятностей.

Задумка состоит в том, что в дороги «закапывать» своего рода кондиционеры. В некоторых североевропейских странах уже используются отопители дорог, однако о применении систем охлаждения заговорили впервые.

По инженерной части проект реализовывается по следующему принципу: «под» дорогу ставится специальная установка-радиатор, которую затем подключают к электрическому источнику питания. Затем по всей системе пускается вода невысокой температуры – она циркулирует по кругу, и в зависимости от погодных условий, охлаждает (летом) или же подогревает аcфальт (зимой). Таким образом, немцы рассчитывают выиграть вдвойне. Впрочем, тестируется и другая технология – не на основе воды.

Всего в Германии построят пять испытательных полей и одно контрольное поле. Длина каждого из них составит 55 метров. Два тестовых поля будут охлаждаться/нагреваться водой, а три тестовых поля будут использовать воздушную систему охлаждения/нагрева (но как это будет работать, не уточняется).

В течение трёх лет воздействие «кондиционера» на дорожное покрытие будет проверяться с помощью встроенных датчиков температуры. Кроме того, тепловизионные камеры будут контролировать температуру поверхности асфальта. В итоге, «на вооружение» примут ту технологию, которая окажется более эффективной.

Ожидается, что впервые дорожные «кондиционеры» будут применять на тех участках, которые больше всего страдают – это повороты, выходы из тоннелей и др.