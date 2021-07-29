22 июля в Киеве прошел TechFin Expert Summit 2021

22 июля в PMHub прошла первая в Украине специализированная конференция для techfin-игроков и экспертов, организованная PaySpace Magazine и компанией Mastercard.

К TechFin Expert Summit 2021 также присоединились представители Национального банка и Министерства цифровой трансформации. Участники в рамках саммита обсудили важные вопросы технических инноваций рынка Украины, дистанционного онбординга, юнит-экономики, транзакционного бизнеса, а также общие проблемы диджитализации.

Директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин очертил основные новации, которые станут реальностью после того, как закон о платежных услугах вступит в силу. Также он рассказал, какими участниками обогатится рынок, о преимуществах, которые получат игроки, а также о возможных рисках, в частности, при использовании открытых API. Чтобы избежать конкуренции форматами, затрат ресурсов, НБУ инициировал разработку совместно с бизнесом единого набора АРІ.

Более подробно возможности и сложности, связанные с внедрением закона о платежных услугах, эксперты обсудили на тематической панельной дискуссии. В частности, по их прогнозам, на платежном рынке Украины появится около 200 участников. При этом конкуренция повысится не только между банками и небанками, но и между локальными и зарубежными игроками.

Юрий Батхин, вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в Украине и Молдове, рассказал об ожиданиях пользователей новой платежной экосистемы. В частности, по его словам, потребитель требует полной информации о транзакциях, ведь это поможет в решении потенциальных спорных вопросов с торговцами. На удовлетворение этой потребности и нацелена новая технология, которая будет внедрена Mastercard до октября следующего года.

На второй панельной дискуссии участники обсуждали факторы, определяющие развитие отрасли. В тренде - криптокошельки, one-click payment и скоринг на базе ИИ. Постоянное технологическое совершенствование игроков - вот что будет определять будущее финтеха, по мнению экспертов.

Генеральный партнер саммита - компания Mastercard

Титульный партнер: Leogaming

Techfin-партнер: компания Masspay

Технологический партнер: Parimatch Tech

Партнеры: PMHUB, Neofin, "Режь платеж", CARTSYS LLC

Саммит прошел при поддержке отраслевых ассоциаций: UAFIC, ЕМА, ВАФК.

Медиапартнеры TechFin Expert Summit 2021: Ukrainian Fintech Hub, портал "Курс Украины", EVO Business, журнал Фуэте, Prostobank.ua.