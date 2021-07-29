В Украине разоблачили канал сбыта контрабандных экстази и кокаина

СБУ во время спецоперации в Киеве и Запорожской области нейтрализовала международную наркогруппировку. Злоумышленники сбывали в разные регионы Украины оптовые партии контрабандных наркотиков и психотропных.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По оперативным данным, ежемесячный "доход" дельцов от наркобизнеса составлял более 3 млн грн.

Установлено, что участники группы наладили транснациональный канал незаконной переправки кокаина, экстази и психотропных ЛСД на территорию нашей страны. Полученный от иностранных сообщников "товар" злоумышленники реализовывали через собственную разветвленную сеть дилеров.

Правоохранители задержали в Киеве организатора и двух активных участников группировки во время сбыта очередной партии наркотиков.

В ходе обысков по местам пребывания дельцов в столице и Запорожской области выявлено подготовленные к продаже:

почти 2 тыс. таблеток экстази,

примерно 0,5 кг кокаина,

марки ЛСД,

более 1 кг каннабиса,

другие доказательства противоправной деятельности.

Стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка составляет почти 2,5 млн грн.

Сейчас решается вопрос насчет сообщения задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.