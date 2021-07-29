Отравление детей в отеле под Одессой: установлен ряд нарушений

Госпродпотребслужба заявила, что расследование массового отравления детей в одном из отелей Одесской области установило ряд нарушений, сообщает Новое время.

В службе заявили о таких нарушениях:

отсутствуют документы, подтверждающие безопасность и качество продовольственного сырья и пищевых продуктов;

не соблюдаются гигиенические требования к технологическим процессам изготовления блюд, а именно: не соблюдаются требования к хранению пищевых продуктов (не соблюдается товарное соседство при хранении продуктов в холодильном оборудовании отсутствуют стикеры с указанием даты изготовления полуфабрикатов), не проводится обработка яиц;

отсутствует маркировка кухонного и разделочные инвентаря;

не соблюдается санитарный режим (санитарное состояние помещений неудовлетворительное, отсутствуют дезинфекционные средства);

не созданы условия для обособленного хранения личной и санитарной одежды;

не созданы условия для соблюдения личной гигиены персоналом: в санузле для персонала отсутствуют антисептик для рук, одноразовые полотенца, жидкое мыло и тому подобное.

У заболевших детей предварительно диагностировали острый гастроэнтероколит.

27 июля стало известно, что в Одесской области девять детей отравились в одном из отелей, их госпитализировали.

По предварительным данным, заболели дети, прибывшие на отдых из Киева в составе группы количеством 90 детей, они питались в ресторане отеля Bugaz Sea View.