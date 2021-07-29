В ЕС заявили, что хотят наладить отношения с РФ

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Хосеп Боррель заявил, что в Евросоюзе продолжат "искать пути взаимопонимания" с Россией по "нужным" вопросам несмотря на худшие за последние годы отношения, сообщает Depo.ua.

В частности, отмечается, что Россия имеет много ядерного вооружения и "нетрадиционные новые технологии, которые она без особых колебаний использует".

"Мы должны искать пути взаимопонимания с Россией по вопросам, в которых она нам нужна - Арктика, энергетика... С Россией у нас должна быть стратегия ненападения и отказа от вредных инициатив, а также соглашения по необходимым вопросам", — объяснил позицию ЕС глава дипломатии.

Боррель добавил, что "на границах Украины почти ежедневно погибают военные" и "существует скрытое состояние войны, которое порождает большую напряженность и вызывает серьезную озабоченность в некоторых европейских странах".