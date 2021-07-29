Лето может стать самым опасным временем года

Из-за обострения проблемы изменения климата людям придется остерегаться лета. Время года, которое ранее считали самым светлым, теплым и уютным, теперь наступает с тревогой о состоянии здоровья людей. Летний сезон скоро перестанет ассоциироваться с атмосферой праздника, радости и отдыха, сообщает Зеркало недели.

Как пишет The Guardian, на этой неделе впервые в Великобритании метеорологическое управление выдало рекомендации по чрезвычайной жары. Предупреждение было очень сдержанным, в «британском стиле».

Управление призвало к мерам предосторожности для защиты от вредных последствий для здоровья, особенно это касается уязвимых групп населения, объявило предупреждение о давлении на водные ресурсы, о потенциальных отключения электроэнергии и вероятности задержки транспорта из-за экстремальной жары. Учитывая то, что в течение нескольких дней температуры в Британии были лишь немного выше 30 ° C, это может показаться преувеличением риска для людей, живущих в гораздо более жарких регионах мира, но это часть нового глобального разговора об изменении климата и времена года в период глобального потепления.

В «центральных» широтах северного полушария, где проживает большая часть человеческой популяции, июнь, июль и август до недавнего времени были сезоном радости, отдыха и празднования. Это период, когда люди берут отпуска, устраивают свадьбы, проводят Олимпийские игры и другие массовые мероприятия. Газеты и журналы уже давно заполняют свои страницы изображениями детей, которые едят мороженое, отдыхая на пляже. Депрессия не ассоциируется с летом. Радиостанции наполняют эфир энергичными сезонными хитами.

Но недавно тревожная нота бурной экстремальной погоды, которая побила рекорды жары и осадков, а также убила сотни людей, показала, что лето уже не будет таким, как всегда. Именно этим летом обострилась «агрессия» климатического кризиса почти по всему миру.

Три недели назад смертельная жара на северо-западе Америки побила рекорд температуры. В Канаде также были побиты температурные рекорды. Аномальная жара унесла не менее 500 жизней в Британской Колумбии и американских штатах Орегон и Вашингтон. А недавно разрушительные потопы превратили улицы в реки и заставили людей прятаться от непогоды в Германии, Польше, Нидерландах, Чехии и Великобритании.

Тепловые температурные рекорды были установлены в Турции, Финляндии, Эстонии и других регионах, тогда как лесные пожары в Сибири и Северной Америке продолжают бушевать, наполняя небо токсичным дымом и отправляя углеродные шлейфы в атмосферу.

Ученые-климатологи давно прогнозируют, что экстремальная погода станет более интенсивной и частой вследствие парниковых газов, промышленности, вырубки лесов и других видов деятельности человека. Рекорды аномальной жары и уровня осадков уже устанавливаются чаще, особенно летом. Это время года, когда глобальное потепление отдаляет жителей умеренного климата дальше от зоны комфорта на неопределенные климатические территории. Адаптация будет большой проблемой.

Например, британцы и другие «северные народы» исторически привыкли к недостатку солнечного света, но в жарких регионах местные жители научились остерегаться солнца, оставаться в помещении, защищать кожу и работать утром и вечером, когда жара не достигает «экстремального уровня».

Ученый Ричард Беттс сказал, что жители Великобритании скоро будут делать как жители Австралии, которые характеризуют жаркую солнечную погоду как «ужасную», а не «прекрасную».

«Я думаю, что взгляд на лето вполне может измениться. Я не удивлюсь, если бы люди начали менять взгляд на жаркую погоду, осознавая ее опасность. Я все еще наслаждаюсь теплой солнечной погодой, но я больше не люблю ее, и пытаюсь защитить себя и свою семью от жары, а также осторожно отношусь к рискам пожара», - сказал он.

Времена года уже начали менять свои временные границы, это также нарушает сельскохозяйственное производство и жизненный цикл растений, насекомых, птиц и других видов, от которых зависит выживание людей. Пересушивание почвы, изменение структуры влаги в воздухе и усиление засухи - все это негативно влияет на людей.

В США сезон летних пожаров увеличивается и углубляется с повышением температуры, после зимы снег тает раньше, а почвы и растительность пересыхают. За каждым повышением температуры на 1 градус существует на 20% больше шансов на начало пожаров, сообщает Центр климатических наук UCLA. Ученый Алекс Холл ранее прогнозировал увеличение пожаров на 64% -77% в южной Калифорнии в середине века, но сейчас он подозревает, что угроза на самом деле может быть больше.

«Калифорния и районы США были раем для многих. Но в последнее время мы живем по кошмарным сценариям интенсивной жары, пожаров и загрязненного воздуха. Учитывая то, что этот год приносит очередное лето пожаров, такие аномальные явления начинают казаться нормой. Я считаю, что это меняет представление о регионе», - сказал Алекс Холл.

Влияние аномальной погоды на психическое здоровье остается недостаточно изученным. Профессор Дэвид Айзенман изучал вероятное влияние длительного сезона пожаров на людей, которые попадают «под купол» дыма.

«Если пожары случаются редко, большинство людей устойчивы, но если это происходит в течение нескольких месяцев каждый год, это уже другая история. И месяца проведенные под куполом дыма могут стать привычным явлением. Даже если предположить, что люди в безопасности физически, это социальная изоляция. Радость, которую когда-то приносило лето, становится все более отдаленной», - сказал он.

Спокойствие можно найти в форме обновленной инфраструктуры. Кроме повышения уровня защиты от наводнения, больницам и домам ухода потребуется больше кондиционеров; городам нужно больше парков, дороги придется проектировать так, чтобы они не «таяли» в жару.

Ученые говорят, что новые здания и общественные помещения не должны проектироваться на основе прошлых данных о погоде, поскольку это уже не является ориентиром.