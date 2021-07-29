Укрнафта сократила добычу нефти и газа

"Укрнафта" в январе-июне добыла 739,3 тыс. тонн нефти и конденсата и 542,1 млн куб. м газа, что превышает утвержденный производственный план на 3,3% и 7,9% соответственно. Однако это на 23,7 тыс. тонн нефти и конденсата, а также на 42,9 млн куб. м газа меньше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает БизнесЦензор.

Однако, с начала года в "Укрнафте" наблюдается рост среднесуточной добычи нефти и конденсата, заявили в пресс-службе компании.

В июне соответствующий показатель составил 4,17 тыс. тонн, что на 4,6% больше по сравнению с январем и на 0,5% больше по сравнению с маем 2021 года. Среднесуточная добыча природного газа в июне достигла 3,15 млн куб. м, что превышает аналогичные показатели января на 7,1% и мая – на 3,9%.

"Укрнафте" удалось достичь увеличения среднесуточной добычи благодаря повышению операционной эффективности при работе на имеющемся фонде скважин: переходу на новые продуктивные горизонты, оптимизации капитальных и текущих ремонтов перспективных скважин, замене критически изношенного оборудования.

Отмечается, что за полгода компания завершила капитальный ремонт на 76 скважинах, вывела из бездействия 42 скважины, провела 13 операций интенсификации (в том числе три операции гидроразрыва) и выполнила три операции с помощью колтюбинговой установки без бригады КРС.

Также за счет проведения организационно-технических мероприятий удалось дополнительно получить 61,3 тыс. тонн нефти и конденсата и 32,9 млн куб. м природного газа.