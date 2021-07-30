Названы автомобили, которые чаще всего попадают в ДТП

Одной из важнейших целей при рассмотрении вопроса о приобретении подержанного автомобиля является выяснение того, попадал ли он в аварию. После повреждения кузова его жесткость ослабляется, что делает дальнейшие аварии более опасными. Только маленький процент водителей вкладывает деньги в надлежащий ремонт кузова после аварии. Чаще всего ремонт является дешевым и некачественным, единственная цель которого – продажа автомобиля, сообщает Обозреватель.

Аналитики carVertical провели исследования, и выяснили, автомобили каких брендов чаще попадают в ДТП. Исследование базируется на отчетах об истории автомобилей, созданных клиентами с помощью платформы carVertical. Данные были получены за период с июня 2020 по июнь 2021 в 17 странах Европы. За это время проанализированы почти 1 млн отчетов об истории автомобилей.

Топ-5 автомобилей, которые чаще попадают в ДТП

Как показывает исследование, Lexus занимает первое место. Автомобили этой марки надежны, но мощные, поэтому водители часто завышают свои навыки, может закончиться аварией. То же касается автомобилей Jaguar и BMW. Например, спортивный BMW 3-й серии и Jaguar XF – относительно дешевые машины для своего класса, но для некоторых они слишком маневренные.

Второе место занимает Subaru, демонстрируя, что даже полноприводные системы не всегда могут защитить от сложных ситуаций. Те, кто покупает Subaru, обычно кочуют за городом. Сложные системы полного привода (AWD) способны справиться практически с любыми проблемами, но довольно часто у водителей возникают проблемы.

А еще Dacia – одна из самых доступных в Европе. Под этим брендом производятся машины для тех, кто уделяет приоритетное внимание бюджета. Из-за доступности, Dacia часто используют как "рабочих лошадей", потому ДТП могут случиться из-за отсутствия надлежащего ухода.

Топ-5 автомобилей, которые чаще попадают в ДТП. Источник: carvertical.com

Топ-5 автомобилей, которые почти не попадают в ДТП

Эти результаты показывают, что привлекательность марки и характеристики автомобиля влияют на вероятность попасть в аварию. Например, FIAT производит только компактные машины. Марки Citroen и Peugeot в основном предлагают недорогие автомобили с двигателями мощностью около 74-110 кВт. Такие характеристики редко удовлетворяют потребности тех, кто стремится к более быстрого ускорения и превышение ограничений скорости.

Топ-5 автомобилей, которые почти не попадают в ДТП. Источник: carvertical.com

10 стран с наибольшим процентом поврежденных автомобилей

Во время исследования были также проанализированы отчеты об истории автомобилей из разных европейских стран. Результаты, приведенные в таблице, показывают, в каких странах процент поврежденных автомобилей является самым высоким.