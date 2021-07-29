Cлежка за послом США в Украине: установлены подтверждающие факты

Печерский районный суд города Киева продлил до конца текущего года сроки расследования дела о слежке за бывшим послом Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович. Национальная полиция обнаружила данные, которые могут подтвердить факт преступления, сообщает РБК-Украина.

Указано, что сроки следствия, которое ведет Главное следственное управление Нацпола, завершались 16 июля. За время расследования полиция успела допросить как свидетелей депутата Верховной рады Александра Дубинского и главного редактора программы "Слідство.Інфо" Анну Бабинец.

Кроме того, в ходе радиотехнической разведки территории около посольства США в Киеве полицией были зафиксированы "возможные факты слежки, которые подлежат дальнейшей проверке".

В дальнейшем правоохранители намерены направить в США запрос о международной правовой помощи, а именно о допросе лиц, которым известны данные о слежке за Йованович.

Полиция просила суд продлить следствие еще на год - до середины июля 2022 года, но судья Елена Бусик решила, что для завершения уголовного производства достаточно продлить его сроки только на 5 месяцев - до 16 декабря текущего года.

Решение обжалованию не подлежит.

Отметим, Мари Йованович с 2 августа 2016 года по 20 мая 2019 года была послом США в Украине.

Напомним, в январе прошлого года Министерство внутренних дел Украины заявило об открытии уголовного дела о возможном незаконном сборе информации о бывшего посла США Мари Йованович.

Тогда же информацию о слежке подтвердил американский бизнесмен и близкий соратник адвоката Трампа Лев Парнас.

Речь идет о переписке, которую адвокат Парнаса Джозеф Бонди передал вместе с фотографиями и другими материалами демократам в спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США.

Автор: Олег Черныш