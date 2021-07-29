Гороскоп на 30 июля: что ждет все знаки Зодиака

Астрологи составили гороскоп на 30 июля для всех знаков Зодиака, сообщает УНИАН.

Овен

Вас ожидает успех только в тех делах, которыми курируете лично вы.

Телец

У вас может пропасть вдохновение. Постарайтесь восполнить некую пустоту приятными впечатлениями.

Близнецы

Звезды рекомендуют вам более внимательно прислушиваться к словам другим и меньше говорить самим.

Рак

Вас могут выбивать из колеи советы окружающих, поэтому лучше сосредоточьтесь на тех делах, где они не требуются.

Лев

Вы рискуете серьезно поссориться с окружающими из-за своего характера. Оставьте попытки кого-то подколоть.

Дева

Есть риск, что завтра ваше терпение может лопнуть. Но вам таки рекомендуется хотя бы немного сдерживать свои эмоции.

Весы

30 июля будет совсем непростым для вас днем. В каких-то делах может быть провал.

Скорпион

Завтра вами будет руководить раздражение.

Стрелец

Завтра от Стрельца может потребоваться оказать кому-то покровительство или помощь.

Козерог

Астрологи рекомендуют вам быть более дипломатичными, чтобы правильно донести до окружающих свою мысль.

Водолей

Впитывайте всю информацию как губка. Она может появиться из ниоткуда.

Рыбы

Завтра у вас все будет складываться в вопросах, связанными с деньгами.