В Днепре создали уникальный электробайк

Житель Днепра Чен Ким разработал экономный электробайк. Легкий и динамичный, он способен преодолеть без остановки до 320 км, сообщает Обозреватель.

Как выглядит инновационный мотоцикл, рассказали журналисты программы "Джедаи" на канале 2+2. Вдохновляла автора на создание модели мысль о свободе передвижения. В одном транспортном средстве ему удалось совместить экологичность, стильный внешний вид и большой запас хода. На разработку и постройку электробайка ушло 9 месяцев.

Электробайк способен преодолевать без остановки до 320 км. Источник: ДжеДАІ

"Первая задача, которую я поставил перед собой, возможность совершать на мотоцикле ежедневные путешествия, не заботясь о подзарядке и расстояниях. Это был путь проб и ошибок, но в результате появилась действительно уникальная двухколесная машина" , – рассказывает Чен Ким.

Чен Ким и его электробайк. Источник: ДжеДАІ

Удобное сиденье, круиз-контроль и небольшая масса мотоцикла (125 кг), позволяют очень легко им управлять. Несмотря на значительный запас энергии, батарея получилась довольно компактной, что позволило установить ее прямо под сидением водителем. Над задним колесом размещена система охлаждения мотора.

Батарея получилась довольно компактной, что позволило установить ее прямо под сидением водителем. Источник: ДжеДАІ

Но самое главное, что при полностью заряженной батарее детище Чена Кима способно преодолеть 320 км, а максимальная скорость достигает 105 км/ч. Изобретателю мотоцикл на электротяге обошелся примерно в $5 тысяч, но, несомненно, с такими характеристиками он должен быстро окупиться, так как поездка на 300 км обойдется менее чем в 20 гривен.