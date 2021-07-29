Ермак возглавил Конгресс местных и региональных властей

Руководителя Офиса президента Андрея Ермака избрали председателем президиума Конгресса местных и региональных властей.

Это произошло на совместном заседании Конгресса местных и региональных властей и Национального совета реформ 29 июля в Киеве

"Мы реализовали право президиума Конгресса избрать председателя. Поздравляю вас, Андрей Борисович", – заявил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

Избрание Ермака встретили аплодисментами.

После этого он взял слово. Ермак поблагодарил за доверие и выразил надежду, что выполнит все задачи, которые перед ними ставит президент, и что конгресс достигнет тех целей, которые были определены с начала его работы.