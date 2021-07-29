У Украины еще есть шансы в борьбе с СП-2 – глава оператора ГТС

Борьба Украины с российским газопроводом Северный поток-2 будет продолжаться, несмотря на договоренность Берлина и Вашингтона. Главным союзником Украины сейчас является Конгресс США, сообщает Новое время.

Об этом заявил директор Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон.

Он отметил, что под совместным заявлением Министерства иностранных дел ФРГ и Госдепа США нет никаких подписей, поэтому оно является скорее декларацией, чем соглашением.

"Насколько я понимаю, были обозначены направления будущего сотрудничества, будущих переговоров о продлении транзита и по запуску Северного потока-2. Поэтому я считаю, что у нас еще есть очень большие шансы бороться за сохранение транзита и против Северного потока-2" , — заявил Макогон.

Директор оператора ГТС добавил, что после достройки газопровода его еще нужно сертифицировать.

"А сертификация требует выполнения очень жестких норм европейского энергетического законодательства, Третьего энергетического пакета, который предполагает прежде всего свободный доступ других сторон к этому газопроводу. Он также предусматривает дополнительные ограничения для компании-оператора этого газопровода, поэтому мы будем следить за сертификацией, и не только мы. Есть поддержка со стороны Польши, Европейской комиссии, которая тоже всегда выступала против строительства этого газопровода" , — объяснил он.

По мнению Макогона, хотя администрация США считает, что нет смысла бороться с газопроводом, строительство которого завершено более чем на 90%, Конгресс продолжает выступать против проекта.