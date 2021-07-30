В Украине нашли нашли очередную "капсулу времени"

В Харькове найдена "капсула времени" из 80-х годов прошлого века, сообщает Обозреватель.

"Москвич-412" без малого 40 лет простоял в гараже, сохранившись до наших дней почти в идеальном состоянии.

Автомобиль сохранился в идеальном состсоянии. Источник: ДжеДАІ

Об уникальной находке рассказали журналисты программы "Джедаи" на канале 2+2. Харьковчанин Максим унаследовал от дедушки настоящий раритет – совсем новенький "Москвич-412", выпущенный заводом в Ижевске в 1983 году. Практически всю свою жизнь этот автомобиль провел в гараже.

Автомобиль изготовили в Ижевске в 1983 году. Источник: ДжеДАІ

По словам владельца, когда несколько лет назад автомобиль после долгих лет простоя выкатили из гаража, выяснилось, что в баке остался советский бензин. Несмотря на возраст, двигатель работает как часы. На одометре 38-летнего "Москвича" – немногим более 4 тысяч, так что, не удивительно, что в салоне до сих пор сохранился запах нового автомобиля.

Автомобиль сохранился в идеальном состсоянии. Источник: ДжеДАІ

В Ижевске "Москвич-412" выпускали с 1967 по 1998 год. После рестайлинга, проведенного в 1982 году, автомобиль получил черную радиаторную решетку иного рисунка с фирменной эмблемой "ИЖ", собственную светотехнику с круглыми фарами и утопленные в корпус дверные ручки. Также эмблема "ИЖ" украшает рулевое колесо.

Салон раритетного "Москвича". Источник: ДжеДАІ

Максим рассказывает, что авто дедушке подарили за заслуги. Но тот машину не эксплуатировал, а ездил на другом автомобиле. Все эти годы "Москвич" стоял в гараже. В машине все сохранилось в оригинальном виде. За это время ни масло, ни резину не меняли, а в багажнике лежит совершенно новая "запаска". Сгнила только выхлопная система.

Теперь этот "Москвич" участвует в выставках ретро техники. За раритетный экспортный экземпляр владельцу уже предлагали хорошие деньги, но он отказался, так как намерен сохранить память о своем дедушке.