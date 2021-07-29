Для Крымской платформы собирают сотни экспертов

Участие в работе Крымской платформе уже подтвердили около 180 экспертов из 33 стран, сообщает Корреспондент.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба после подписания меморандума по данному вопросу с благотворительной организацией Фонд Восточная Европа.

"Тема деоккупации Крыма объединит крупнейшую в истории Украины глобальную экспертную сеть аналитиков и ученых. У нас есть уже почти 180 украинских и иностранных экспертов из 33 стран. И эти цифры будут расти" , - сказал Кулеба.

Меморандум предусматривает учреждение фондом Восточная Европа отдельной программы, которая будет поддерживать исследовательские проекты независимых аналитических центров из многих стран мира и гражданского общества, оказывать информационную поддержку Крымской платформе, поддерживать мероприятия, конференции, семинары и круглые столы в ее рамках.

"Убежден, такой высокий интерес к сети уже на старте свидетельствует, что эксперты чувствуют: Крымская платформа - это реальный механизм, который будет долгосрочные последствия для Украины и мира" , - сказал министр.

Отмечается, что сеть объединит представителей украинских и иностранных неправительственных организаций, аналитических исследовательских центров и правозащитников, которые исследуют весь спектр проблем российской оккупации Крыма.

Президент фонда Восточная Европа Виктор Лях подчеркнул, что Фонд разделяет цели и задачи Крымской платформы.