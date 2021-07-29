Ученые объяснили наличие тромбов у инфицированных COVID-19

Биологи Редингского университета в Великобритании считают, что тромбы в сосудах пациентов, у которых коронавирусная инфекция протекает в тяжелой форме, образовываются из-за ошибок при сборке антител, сообщает Корреспондент.

"Виной всему являются дефектные антитела - они соединяются с зараженными клетками сосудов и заставляют их вырабатывать сигналы, которые активируют тромбоциты" , - утверждают эксперты.

Отмечается, что заражение вирусом SARS-CoV-2 вызывает в работе иммунитета массовые воспаления, из-за чего формируются тромбы, а затем появляются проблемы с сердечно-сосудистой системой.