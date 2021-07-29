Заседание СНБО на Донбассе: Данилов назвал главные темы
Завтрашнее заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины состоится на территории Донецкой области. Данилов раскрыл подробности повестки дня, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире канала "Украина 24".
Как отметил чиновник, завтрашнее заседание состоится на Донбассе, где, согласно повестке дня, планируется рассмотреть восемь вопросов, среди которых:
- вопрос энергетического сектора;
- вопрос медицины;
- вопрос воды;
- и другие;
"Это будет практика. Будут выездные заседания, потому что нужно привлекать органы самоуправления", - добавил секретарь СНБО.
Автор: Сергей Пышкин