Заседание СНБО на Донбассе: Данилов назвал главный темы

Заседание СНБО на Донбассе: Данилов назвал главный темы

Завтрашнее заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины состоится на территории Донецкой области. Данилов раскрыл подробности повестки дня, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире канала "Украина 24".

Как отметил чиновник, завтрашнее заседание состоится на Донбассе, где, согласно повестке дня, планируется рассмотреть восемь вопросов, среди которых:

  • вопрос энергетического сектора;
  • вопрос медицины;
  • вопрос воды;
  • и другие;
"Это будет практика. Будут выездные заседания, потому что нужно привлекать органы самоуправления", - добавил секретарь СНБО.

Автор: Сергей Пышкин

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