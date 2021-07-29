Заседание СНБО на Донбассе: Данилов назвал главный темы

Завтрашнее заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины состоится на территории Донецкой области. Данилов раскрыл подробности повестки дня, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире канала "Украина 24".

Как отметил чиновник, завтрашнее заседание состоится на Донбассе, где, согласно повестке дня, планируется рассмотреть восемь вопросов, среди которых:

вопрос энергетического сектора;

вопрос медицины;

вопрос воды;

и другие;

"Это будет практика. Будут выездные заседания, потому что нужно привлекать органы самоуправления" , - добавил секретарь СНБО.

Автор: Сергей Пышкин