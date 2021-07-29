В Карпатах в туристов попала молния, есть пострадавшие

В четверг, 29 июля, в районе горы Круглая Боржавского хребта (Закарпатской обл.) в трех туристов попала молния, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня, 29 июля, в 13:00 в ГСЧС Закарпатья сообщили, что нуждаются в помощи трое туристов, в которых попала молния. Это случилось, когда группа из восьми человек двигалась по маршруту в районе гора Круглая Боржавского хребта" , - говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Уточняется, что для проведения поисково-спасательных работ на спецтехнике отправились специалисты Воловецкой горной поисково-спасательной группы.