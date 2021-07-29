Киев накрыл бешеный ветер с ливнем: видео внезапной бури

Киев накрыл мощный ветер с ливнем 29 июля, хотя всю первую половину дня жарило солнце. Осадки сопровождались раскатами грома, а шквалы создавали из дождя причудливые "волны". Мокрую стихию некоторых районах столицы сняли на видео местные жители, сообщает РБК-Украина.

Кадры внезапного ливня со шквалами смотрите в нашем материале ниже.

Особо заливало в северной части Киева - на Виноградаре и Куреневке.

В то время как на левом берегу столицы больше буйствовал сильный ветер.

Киевляне пишут в сети, что раскаты грома громыхали и на южной части города: на Борщаговке, Голосеевке, в районе Ников и на Оболони. Так, на Минской и Мостицкой шквалы сравнили с настоящей бурей.

Добавим, что синоптики Укргидрометцентра объявили штормовое предупреждение на 30 июля - ожидается, что завтра в юго-восточной части, Харьковской, Полтавской и Сумской областях будут сильные грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

Автор: Владимир Костырин