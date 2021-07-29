В Киеве из прицепа выпали коровы на трассу: животные погибли

В Киеве на улице Академика Заболотного произошло ДТП. Коровы выпали из прицепа и заблокировали оживленную трассу, сообщает РБК-Украина.

Так, на спуске в сторону Столичного шоссе водитель легковушки допустил падение двух коров с прицепа.

Животные серьезно пострадали и лежат на солнце. Кроме того, к аварии привело то, что во время движения у прицепа отвалилось колесо.

На відом видно, что одно животное попыталась пробежать несколько десятков метров, однако упала на асфальт.

В результате ДТП животные погибли.

Также патрульные составили протоколы по ст. 124 (нарушение пдд, повлекшее ДТП) КпАП Украины.

Автор: Тетяна Самарук