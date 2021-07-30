Практичность и комфорт: как выбрать коврик для ванной комнаты

Практичность и комфорт: как выбрать коврик для ванной комнаты
Фото: Pixabay

Коврик – простой, но очень важный аксессуар для ванной комнаты. Это не только красивый декор, но и элемент безопасности и комфорта, сообщает 24 Канал.

Несмотря на то, что выбор коврика выглядит очень простым, здесь есть несколько нюансов, которые важно учесть при покупке. Этот предмет интерьера может сыграть свою роль в формировании всего вида ванной комнаты.

Покупая коврик для ванной комнаты, важно учитывать цвет, размер, материал, долговечность. Также важны такие вещи как техническое обслуживание и функции безопасности, которые предоставляет коврик.

Ванная комната – это влажная среда, где часто на пол проливаются косметические средства. Именно поэтому ковер должен быть из материала, который легко вычистить. Кроме того, он должен быстро сохнуть но не линять.

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Фото Unsplash

Материал должен быть устойчивым к влаге и не скользить по полу. Лучшим вариантом будут синтетические покрытия.

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Фото Unsplash

Чем короче будет ворс в коврика, тем меньше пыли и грязи будет в нем собираться. Однако покрытие с длинным ворсом подарит больше приятных тактильных ощущений.

Размышляя о цвете коврика, следует учесть общую цветовую палитру комнаты. В идеале цвет коврика должно способствовать общей цветовой гамме.

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Фото Unsplash

Свой выбор коврика следует начать с измерения ванной комнаты и площади пола, где вы хотите разместить декор. Также следует подумать о месте расположения коврика, ведь оно тоже будет играть важную роль.

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