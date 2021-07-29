Примерно 170 стран уже получили миллиард доз вакцины AstraZeneca - Джонсон

Уже миллиард доз вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca и Оксфордского университета поставили в 170 стран мира по фактической стоимости, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил премьер Великобритании Борис Джонсон.

"Один миллиард доз вакцины Оксфордского университета и компании AstraZeneca уже поставлены в 170 стран" , - написал Джонсон.

"Эта британская вакцина, распространяемая по себестоимости, спасает жизни по всему миру" , - подчеркнул британский премьер.

Он выразил надежду, что совместными усилиями страны смогут достичь глобальной вакцинации к концу 2022 года и восстановиться от пандемии COVID-19.

В большинстве европейских стран препарат AstraZeneca применяют для вакцинации только определенных групп населения, в частности, из-за побочных эффектов вакцины. В Норвегии, Испании, КНДР и вовсе отказались от вакцины AstraZeneca.