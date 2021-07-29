Примерно 170 стран уже получили миллиард доз вакцины AstraZeneca - Джонсон
Уже миллиард доз вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca и Оксфордского университета поставили в 170 стран мира по фактической стоимости, сообщает Интерфакс-Украина.
Об этом заявил премьер Великобритании Борис Джонсон.
"Один миллиард доз вакцины Оксфордского университета и компании AstraZeneca уже поставлены в 170 стран", - написал Джонсон.
"Эта британская вакцина, распространяемая по себестоимости, спасает жизни по всему миру", - подчеркнул британский премьер.
Он выразил надежду, что совместными усилиями страны смогут достичь глобальной вакцинации к концу 2022 года и восстановиться от пандемии COVID-19.
В большинстве европейских стран препарат AstraZeneca применяют для вакцинации только определенных групп населения, в частности, из-за побочных эффектов вакцины. В Норвегии, Испании, КНДР и вовсе отказались от вакцины AstraZeneca.