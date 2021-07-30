Роскошные образы Лилии Ребрик в брючных костюмах

Успешная украинская телеведущая Лилия Ребрик почти ежедневно делится с поклонниками фото, на которых демонстрирует разнообразные образы. Для выходов в свет она часто примеряет брючные костюмы, которые имеют невероятный вид. Подборку лучших аутфитов смотрите далее в материале, сообщает 24 Канал.

Трендовые брючные костюмы – безупречный вариант для посещения светских мероприятий, романтических свиданий или обычных прогулок. Лилия Ребрик обычно выбирает универсальные модели, которые будут удобными и в то же время изысканными. Обычно знаменитость совмещает топ, жакет и брюки одного цвета – нежно-розового, черного, белого, лимонного. Этим летом она также поразила образом в полосатом костюме, а также показывала трендовые сочетания оттенков.

Часто телеведущая выбирает жакет-кимоно – он удлиненный и имеет пояс, акцентирующий на талии. Лилия Ребрик призывает не отказываться и от костюмов с принтами, которые имеют по-особенному эффектный вид.

Лучшие образы Лилии Ребрик в брючных костюмах