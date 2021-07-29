Власти Турции назвали лесные пожары "национальным бедствием"

Представитель президента Турции Ибрагим Калын назвал масштабные лесные пожары "национальным бедствием", сообщает Корреспондент.

"Лесные пожары - это национальное бедствие. Все наши учреждения ведут напряженную борьбу в координации. Работа (по ликвидации лесных пожаров - ред.) будет продолжаться непрерывно" , - заявил Калын.

Представитель Реджепа Эрдогана добавил, что на данный момент прокуроры рассматривают различные причины возникновения нынешних масштабных лесных пожаров.

Напомним, что ранее в Турции лесные пожары дошли до Мармариса. В район бедствия направили большое количество пожарных бригад и вертолетов. Из отелей эвакуировали персонал и туристов.