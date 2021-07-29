В сети показали детский лагерь в Одессе с отвратительными условиями

В сети появились жуткие условия в одном из оздоровительных лагерей, который находится в оживленном районе Одессы. Полиция там обнаружила пиво, сигареты и дихлофос, а также полную антисанитарию, сообщает РБК-Украина.

Детский оздоровительный лагерь в Одессе (фото: facebook.com/Дмитрий Ревун)

Об этом рассказал и. о. начальника отдела ювенальной превенции Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Ревун на своей странице в Facebook.

Детский оздоровительный лагерь в Одессе (фото: facebook.com/Дмитрий Ревун)

Детский оздоровительный лагерь в Одессе (фото: facebook.com/Дмитрий Ревун)

Он также отметил, что сушка нижнего белья была на грязном полу, вперемешку с мусором и носками. Также фасад здания находится в аварийном состоянии, плиты которого могут упасть на головы детям. В здании есть открытые розетки и много чего еще.

Детский оздоровительный лагерь в Одессе (фото: facebook.com/Дмитрий Ревун)

Детский оздоровительный лагерь в Одессе (фото: facebook.com/Дмитрий Ревун)

Детский оздоровительный лагерь в Одессе (фото: facebook.com/Дмитрий Ревун)

"Родители несут ответственность за своих детей, поэтому изучение условий проживания детей - их обязанность. Собственники оздоровительных учреждений под предлогом карантина могут запрещать вход на территорию лагеря родителям" , - отметил Дмитрий.

Детский оздоровительный лагерь в Одессе (фото: facebook.com/Дмитрий Ревун)

Детский оздоровительный лагерь в Одессе (фото: facebook.com/Дмитрий Ревун)

Детский оздоровительный лагерь в Одессе (фото: facebook.com/Дмитрий Ревун)

Детский оздоровительный лагерь в Одессе (фото: facebook.com/Дмитрий Ревун)

Пользователи сети шокированы таким состоянием детского лагеря.

Почему-то совсем не вызывает удивления;

В Сергеевке почти каждый детский "лагерь" такой. Лицо государства и настоящая "любовь" к детям;

Просто жесть;

Как этот детский оздоровительный лагерь открыли? Куда смотрит местная власть??? Интересно, а какая стоимость путевки в этот лагерь??? Уверена, что большинство там оздоравливается детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки!!! Как вообще такое может быть??? Где мы живем??? Почему у нашего государства такое отношение к детям???

Да уж, еще в 2000-х 3 года подряд отправляла свою дочь в Сергеевку, картина там была такая же. Она очень сильно сопротивлялась, но мотивация была - вода. Как оказалось, ни воды, ни лечения, ни оздоровления не было. Ничего не меняется...

Автор: Роман Мирончук