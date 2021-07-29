На МКС произошел инцидент с российским модулем

На Международной космической станции (МКС) 29 июля произошла нештатная ситуация. Вечером по киевскому времени внезапно произвольно включились двигатели недавно пристыкованного модуля "Наука". Из-за этого станция начала бесконтрольно вращаться, сообщает Страна.ua.

О происшествии стало известно из переговоров российского космонавта Олега Новицкого с Центром управления полетами (ЦУП), которые транслировал сайт NASA.

После стыковки "Науки" с МКС Новицкий и его коллега Петр Дубров начали готовить к открытию люки между "Наукой" и модулем "Звезда". Космонавты уже начали открывать внутренний люк "Звезды", когда самопроизвольно включились двигатели "Науки" (это было около 19:45 по Киеву). МКС принялась беспорядочно вращаться. Чтобы восстановить стабильную ориентации станции, двигатели "Звезды", а потом и грузового корабля "Прогресс" выключили.

"Я могу подтвердить, что двигатели всё еще работают, и мы можем ощущать это" , - сказал после этого Новицкий, имея в виду "Науку".

Но сейчас двигатели "Науки" уже отключились, стабильное положение МКС восстановлено.

Модуль "Наука" был разработан для расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС. За счет него увеличится площадь сегмента и будут собраны рабочие места с универсальными креплениями для научной аппаратуры.

В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов, шлюзовая камера для выноса наружу научного оборудования.